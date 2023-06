Canonical sta valutando la realizzazione di una Immutable Ubuntu Desktop flavor

Il team di coder Canonical sta valutando la creazione di una nuova variante ufficiale di Ubuntu. Nello specifico gli ingegneri software stanno pensando ad una distribuzione immutabile. A confermare quelle fino a poco tempo fa erano dei semplici rumors è stato il developer Oliver Smith. Lo sviluppatori affermati infatti, nel suo post pubblicato sul blog ufficiale di Canonical, che il team sta esplorando l'idea di una nuova fully containerize & immutable Ubuntu desktop flavor incentrata su Ubuntu Core e i pacchetti Snap.

Le distribuzioni immutabili sono sostanzialmente dei sistemi operativi da cui si generano delle istanze perfettamente identiche tra di loro che sono poi installabili anche su diverse centinaia di device. In buona sostanza le configurazioni base dell'OS (Operative System) delle distribuzioni immutabili vengono impostate in modalità sola lettura, come ad esempio il root file system, per evitare che i normali utenti possano modificare il comportamento degli applicativi o della piattaforma. Cosi facendo gli amministratori di sistema riescono ad offrire un unica immagine della distribuzione con gli stessi setting, non modificabili, per ogni terminale presente all'interno di un ufficio.

Le distribuzioni immutabili dispongono infatti di un gruppo di librerie e settaggi "core" che garantiscono che su ogni PC aziendale sia presente il medesimo ambiente, permettendo quindi sempre il corretto funzionamento degli applicativi aziendali ed evitando possibili abusi da parte del personale. Proprio per tali motivazioni questa tipologia di sistemi operativi sta diventando sempre più popolare tra i diversi sysadmin. Tali distribuzioni vengono poi sfruttate non di rado anche nel settore del container-based software development cosi da consentire ai coder di eseguire il testing degli applicativi in sviluppo nell'ambiente in cui saranno effettivamente eseguiti una volta che saranno pronti.

La immutable flavor di Ubuntu dovrebbe poi essere una delle poche ad offrire un ambiente desktop basato sui pacchetti Snap, ovvero il formato concorrente al più diffuso Flatpak.