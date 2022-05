Il team di coder Canonical ha reso disponibile la nuova Ubuntu Preview per WSL (Windows Subsystem for Linux), ovvero il layer di compatibilità sviluppato da Microsoft ed ideato per consentire l'esecuzione di binari Linux in modo nativo su Windows. I developer della distribuzione hanno quindi sostanzialmente dato il via alla distribuzione delle daily build del development cycle di Ubuntu 22.10 "Kinetic Kudu" anche per WSL. Cosi facendo anche gli utenti di Windows 10 e Windows 11 potranno testare con mano tutte le novità introdotte nel ramo di testing di Ubuntu. Il pacchetto software chiamato appunto "Ubuntu Preview" è già disponibile nel Microsoft Store, dunque chiunque sia interessato a contribuire allo sviluppo del sistema, oppure desidera testare qualche funzionalità sperimentale presente in Ubuntu 22.10, può farlo senza troppi problemi.

Questo annuncio da parte di Canonical non arriva in modo del tutto inaspettato, sono infatti anni che il team della distribuzione collabora a stretto contatto con Microsoft per assicurare un'esperienza utente ottimale anche su WSL. Per fare un esempio concreto, con l'arrivo di WSL2 i programmatori di Ubuntu hanno implementato nel pacchetto dedicato al layer di compatibilità una serie di innovazioni di rilievo come l'integrazione del Flutter toolkit, vari miglioramenti nel supporto alle GUI (Graphical User Interface) application oltre ad un vasto bacino di patch e bugfix che aumentano la stabilità generale del codice.

Ubuntu Preview ovviamente non è raccomandato per gli ambienti di produzione. Si tratta di una versione di WSL dedicata unicamente agli utenti curiosi di scoprire qualche novità sperimentale o alle operazioni di testing di chi desidera dare il suo contributo con lo sviluppo della distribuzione, infatti tali daily build del development cycle di Ubuntu 22.10 "Kinetic Kudu" possono contenere bug anche gravi capaci di compromettere seriamente l'ambiente di lavoro. Per tutti gli altri casi d'uso gli stessi developer di Canonical raccomandano caldamente di affidarsi all'edizione di Ubuntu LTS presente nel Microsoft Store.