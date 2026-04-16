Canone zero, prelievi e bonifici gratis e 100€ su Amazon con il conto di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione giusta per un nuovo conto corrente con canone zero (azzerabile facilmente per i clienti Under 30) e con prelievi e bonifici gratis. Il conto in questione, inoltre, aggiunge per i nuovi clienti un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per accedere alla promo basta seguire una veloce procedura di apertura tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile qui di sotto.

Le caratteristiche del conto corrente

Con SelfyConto è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi e in grado di garantire l'accesso a tutti i servizi proposti da Banca Mediolanum, istituto di riferimento per il mercato italiano e una delle banche più solide in Europa.

Il conto ha un canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per gli Under 30 ed è azzerabile per gli Over 30 con accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese.

SelfyConto include la carta di debito virtuale gratuita con possibilità di richiedere la carta fisica, con canone zero per un anno (poi 10 euro all'anno).

Ad arricchire i vantaggi del conto troviamo la possibilità di fruttare prelievi gratis in tutta l'area euro e bonifici senza commissioni, sia ordinari che istantanei.

Da segnalare anche un Buono Amazon da 100 euro in regalo che può essere ottenuto raggiungendo 100 euro di spese con carta di debito entro il prossimo 30 giugno 2026.

Per accedere subito al conto corrente è sufficiente seguire il link qui di sotto e completare una veloce procedura online per l'apertura.

SelfyConto si rivela, in questo momento, la scelta giusta per i risparmiatori, garantendo:

canone di tenuta zero / azzerabile

prelievi e bonifici gratis

un Buono Amazon da 100 euro in regalo

Per accedere subito all'offerta basta seguire il link qui di sotto. La promozione termina il prossimo 10 maggio 2026.

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