Canone zero per un anno e carta di debito gratuita? Te li offre SelfyConto

Con l'evoluzione del settore bancario verso la digitalizzazione, SelfyConto si distingue perché combina facilità d'uso, costi contenuti e una vasta gamma di funzionalità.

Questa piattaforma di banking digitale si rivolge in particolare ai giovani e a coloro che cercano una gestione finanziaria moderna e priva di complicazioni.

SelfyConto: conto 100% digitale e senza canone per il primo anno

SelfyConto è un conto corrente completamente online, e offre la gestione semplice e intuitiva del denaro attraverso l'app di Mediolanum. La sua natura digitale consente agli utenti di accedere ai servizi bancari in modo flessibile e autonomo, direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Per rendere l'offerta ancora più allettante, con SelfyConto il canone è per tutti gratuito il primo anno. Inoltre, per coloro che sono sotto i 30 anni, il canone resta gratis fino al trentesimo anno di età. Ecco perché questo conto diventare è particolarmente conveniente per i giovani.

Un altro vantaggio è la carta di debito gratuita, realizzata in PVC 100% riciclato, che è disponibile anche in formato digitale, consentendo pagamenti da smartphone, smartwatch o tablet tramite Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e altre piattaforme.

SelfyConto garantisce l'accesso a tutti i servizi bancari essenziali senza alcun costo aggiuntivo. Questi includono bonifici SEPA online in euro, l'addebito diretto delle utenze e i prelievi in contanti dagli ATM in area euro.

Oltre ai servizi di base, SelfyConto offre SelfyCredit Instant, che consente di ottenere prestiti personali in tempi brevi, SelfyShop, che permette di acquistare prodotti a catalogo con finanziamento a TAN 0 e TAEG 0, e Selfy PayTime, che consente di rateizzare i movimenti in addebito sul conto corrente in modo flessibile.

Con SelfyConto, l'esperienza bancaria diventa moderna, conveniente e sostenibile. Approfitta dell'opportunità del canone zero per il primo anno e della praticità della carta di debito gratuita: clicca qui sotto e apri il conto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.