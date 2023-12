Canone zero per gli under 35: il conto NEXT by Crédit Agricole fa la differenza

Crédit Agricole, tra i principali gruppi bancari internazionali, presenta NEXT, un'innovativa offerta pensata appositamente per i giovani under 35. Questa proposta all'avanguardia offre un approccio moderno e flessibile per coloro che cercano soluzioni finanziarie adatte alle loro esigenze emergenti.

NEXT si distingue perché sia il conto che carta di debito Crédit Agricole Visa nei primi due anni sono a canone zero, offrendo così un ingresso agevolato nel mondo finanziario senza alcun costo iniziale.

La carta di debito Crédit Agricole Visa garantisce massima usabilità con la possibilità di effettuare pagamenti online, sia in negozio che in tutto il mondo.

È compatibile con i principali wallet (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, ecc.), trasformando l'esperienza di pagamento in qualcosa di più conveniente e flessibile.

Conto NEXT by Crédit Agricole: sicurezza e gestione intuitiva

La sicurezza è al centro di NEXT. Puoi usare la “pausa", che ti consente di bloccare online la carta tramite un semplice click se te la rubano o la perdi. In questo modo potrai stare tranquillo mentre la usi tutti i giorni.

La gestione completa della carta avviene tramite un'app per smartphone, offrendo la possibilità di attivare pagamenti online e all'estero, modificare limiti di spesa, accedere al servizio di home banking e visualizzare il PIN in qualsiasi momento.

NEXT by Crédit Agricole si presenta quindi come la scelta ideale per i giovani under 35, offrendo un equilibrio tra il canone zero, sicurezza avanzata e servizi digitali innovativi.

Questa proposta rappresenta un passo avanti nel connubio tra praticità digitale e solidità bancaria. Approfitta subito delle agevolazioni offerte da NEXT e inizia il tuo percorso finanziario senza costi iniziali.

