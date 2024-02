Canone zero per dodici mesi se apri un nuovo conto Fineco

Fineco Bank, un punto di riferimento nel panorama bancario italiano, continua a stupire i suoi clienti con offerte innovative e vantaggiose. Grazie alla nuova promozione, i nuovi clienti potranno ottenere 12 mesi a canone zero: un'opportunità da non perdere per chi desidera gestire al meglio il proprio denaro.

Vantaggi e funzionalità di Fineco

Cosa rende Fineco così interessante? Innanzitutto, la comodità: grazie alla partnership con UniCredit, è possibile prelevare senza carta presso gli ATM UniCredit utilizzando semplicemente il QR Code sul proprio smartphone. I pagamenti digitali diventano ancora più facili con la tecnologia Tap&Go, che consente di pagare con lo smartphone o lo smartwatch presso i negozi convenzionati.

Fineco Pay offre la possibilità di scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza costi aggiuntivi direttamente dall'app, mentre i bonifici istantanei consentono di inviare e ricevere denaro in pochi secondi, anche tramite smartphone. A ciò si aggiungono versamenti self-service h24 senza costi aggiuntivi, bonifici gratuiti e illimitati verso l'Italia e in 20 valute estere.

Per i giovani fino ai 30 anni, Fineco offre condizioni particolarmente vantaggiose, con un canone gratuito per il conto e spese ridotte per gli investimenti in azioni italiane e statunitensi e PAC in ETF. Per coloro che desiderano investire, invece, i primi 50 ordini sono offerti da Fineco, che mette a disposizione un ampio ventaglio di settori e mercati globali.

Apri un conto Fineco online: il canone è gratuito per il primo anno e avrai accesso a tutte le funzionalità e i vantaggi che offre

