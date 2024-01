Canone zero per 12 mesi, prelievi senza carta e massimale a 5000€: ecco il conto online Fineco

Se hai scelto di aprire un nuovo conto online, ti segnaliamo la nuova offerta di Fineco, tra le primissime banche dirette del nostro Paese: i nuovi clienti che aprono il conto entro il 12 aprile di quest'anno, non pagano il canone per 12 mesi. L'apertura avviene online in pochi minuti, tramite questa pagina del sito ufficiale.

Perché scegliere il conto corrente online Fineco? Al di là della promozione in corso, è l'ampia offerta di servizi - molti dei quali smart - che ci fa propendere per questa soluzione. Tra i principali punti di forza segnaliamo i prelievi senza carta e il massimale della carta di debito fino a 5.000 euro.

I vantaggi smart di avere il conto online Fineco

Da un po' di tempo a questa parte, Fineco offre ai suoi clienti la possibilità di prelevare senza la carta presso gli ATM evoluti di UniCredit. Per il prelievo - gratuito per importi superiori a 99 euro - è sufficiente il proprio smartphone e inquadrare un QR Code.

E a proposito di servizi smart, menzioniamo anche Fineco Pay, il servizio incluso gratuitamente nel conto che permette di scambiare denaro in tempo reale con i propri contatti. Non hai bisogno di conoscere il loro IBAN: è sufficiente sapere il numero di cellulare.

Infine, come ulteriore tratto distintivo, confermiamo che la carta di debito VISA permette di ottenere un massimale fino a 5.000 euro ogni mese. In questo modo, si può affrontare un mega-acquisto con più tranquillità.

Apri il conto online su FinecoBank entro il 12 aprile 2024, in modo da beneficiare del canone a zero per il primo anno.

