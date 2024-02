Canone zero, operazioni gratis e trading: i vantaggi di SelfyConto

Banca Mediolanum offre un'opportunità imperdibile per i giovani: SelfyConto. Con una serie di vantaggi esclusivi e zero costi nascosti, questo conto si distingue per la sua convenienza e flessibilità, rappresentando la soluzione ideale per chiunque voglia gestire le proprie finanze in modo semplice e conveniente.

Con SelfyConto, i giovani under 30 avranno canone di tenuta conto completamente gratuito fino ai trent'anni, un'offerta senza paragoni nel panorama bancario attuale. Ma le agevolazioni non si fermano qui: per il primo anno, il canone di tenuta conto è gratuito per tutti i nuovi clienti, che riceveranno anche il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi se accreditano lo stipendio.

Inoltre, tutti i titolari avranno a disposizione una carta di debito completamente gratuita e realizzata in PVC 100% riciclato. Altri vantaggi? I prelievi in area Euro sono illimitati e senza alcuna spesa aggiuntiva, così come le principali operazioni bancarie (bonifici, addebiti utente, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche), pagamenti CBILL e PagoPA.

Tutto a portata di app con SelfyConto

L'App Mediolanum è la chiave per accedere a tutti i servizi bancari con un semplice tap, garantendo un'esperienza d'uso intuitiva e immediata. Grazie a questa piattaforma, è possibile consultare in tempo reale i saldi e i movimenti dei conti correnti e carte prepagate, anche di altre banche abilitate, offrendo così una visione completa e dettagliata delle proprie finanze.

Inoltre, grazie alla possibilità di effettuare pagamenti tramite smartphone, smartwatch o tablet con Apple Pay, Google Pay e altri servizi, SelfyConto si dimostra all'avanguardia anche nell'ambito del mobile payment. A ciò si aggiungono i vantaggi anche relativi al trading online: con il conto di Banca Mediolanum, accedi e operi in tempo reale su 24 mercati mondiali, azioni, Warrat, ETF, fondi aperti e titoli di stato.

SelfyConto si distingue per la sua convenienza, trasparenza e flessibilità. Con zero costi nascosti e una serie di vantaggi esclusivi, rappresenta la scelta ideale per i giovani, ma non solo grazie al canone azzerato in via promozionale per un intero anno. Puoi aprire SelfyConto direttamente online, seguendo una procedura pratica e veloce.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.