Canone zero e senza banca: ecco perché Carta YOU si distingue

Vuoi avere tutti i vantaggi di una carta di credito senza dover pagare commissioni annuali o aprire un nuovo conto corrente? È possibile, grazie a Carta YOU. Emessa da Advanzia Bank, una delle principali fornitori di carte di credito online, Carta YOU è una soluzione di pagamento flessibile che ti offre massima flessibilità, libertà di gestione delle tue spese e convenienza senza paragoni.

Con Carta YOU, non ci sono canoni mensili o annuali da pagare, per sempre. Inoltre, non ci sono commissioni per i prelievi di contanti, neppure all'estero, presso oltre un milione di sportelli automatici in oltre 35 milioni di punti di accettazione. Che tu sia in viaggio per lavoro o per piacere, Carta YOU ti offre una copertura assicurativa di viaggio completa e gratuita, che ti protegge da qualsiasi inconveniente.

Carta YOU è abilitata a pagamenti online e fisici, anche attraverso la tecnologia contactless, ed è tra le carte più accettate al mondo, in quanto parte del circuito Mastercard. Inoltre, puoi dormire sonni tranquilli grazie ai più elevati standard di sicurezza, tra cui Mastercard SecureCode e chip EMV, che proteggono i tuoi dati da accessi non autorizzati, impedendone la copia o la falsificazione.

Oltre alle commissioni e canone azzerati, Carta YOU ti offre anche la possibilità di utilizzare una linea di credito aggiuntiva per saldare le tue bollette con il tuo conto corrente già esistente, senza dover cambiare banca. E non finisce qui: con Carta YOU, avrai un periodo di pagamento senza interessi fino a 7 settimane e la possibilità di scegliere l'opzione di pagamento frazionato flessibile, che ti consente di decidere ogni mese quanto desideri pagare al momento della ricezione del riepilogo e quanto in un momento successivo.

Richiedere Carta YOU è facile e veloce, ti serviranno solo pochi minuti e i tuoi documenti d'identità. Advanzia Bank effettuerà una valutazione sulla solvibilità e poi sarai pronto a goderti tutti i vantaggi di questa carta di credito senza paragoni. Non aspettare altro: richiedi subito Carta YOU e inizia a beneficiare di massima flessibilità, libertà di gestione delle tue spese e convenienza senza eguali.

