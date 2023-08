Canone zero e buoni Amazon: con Crédit Agricole la combo è vincente

Se sei alla ricerca di un conto corrente online che ti offra vantaggi eccezionali e flessibilità nella gestione delle tue finanze, allora non puoi perderti la promozione di Crédit Agricole. Con questa ottima offerta, avrai l'opportunità di aprire un conto corrente online con numerosi vantaggi, tra cui canone zero, carte di debito innovative e persino buoni regalo Amazon. Scopri tutto ciò che questa promozione ha da offrire e come puoi beneficiarne al massimo.

Apertura del conto corrente: vantaggi e benefici unici

Aprire il tuo nuovo conto corrente online con Crédit Agricole non è mai stato così conveniente. Grazie alla promozione attuale, il canone del conto è azzerato, consentendoti di risparmiare fin dall'inizio. Questo ti permette di concentrarti sul gestire le tue finanze senza preoccuparti di costi nascosti.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa promozione è la scelta tra due carte di debito: la tradizionale Crédit Agricole Bancomat o la moderna Crédit Agricole Visa. Quest'ultima ti offre non solo i vantaggi di una carta di debito evoluta, ma anche la possibilità di accumulare buoni regalo Amazon. Nei primi due anni, il canone della Crédit Agricole Visa è completamente gratuito. Inoltre, ogni volta che utilizzi la tua carta per acquisti, accumulerai buoni regalo Amazon fino a un massimo di 100 euro.

Condividi questa offerta con i tuoi amici e guadagna ulteriori buoni regalo Amazon. Ogni amico che apre un conto con il tuo codice promo riceverà 5 euro in buoni, e tu riceverai altrettanto. Puoi invitare un numero illimitato di amici, con un massimo di 6 buoni regalo.

L'apertura del tuo nuovo conto corrente Crédit Agricole è semplice. Collegati alla pagina dell'offerta sul sito ufficiale, seleziona la filiale di riferimento e inserisci i tuoi dati. Non dimenticare documenti d'identità e tessera sanitaria nazionale. Apri il tuo conto corrente Crédit Agricole e approfitta della promozione prima che scada.