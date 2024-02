Canone zero e 5% annuo lordo: questo è SelfyConto

Banca Mediolanum continua a proporre il suo prodotto più innovativo: SelfyConto. Una soluzione questa che supera il confine del concetto tradizionale di conto corrente, poiché offre vantaggi concreti per tutti i suoi clienti.

Innanzitutto, offre un tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Una a patto che accrediti lo stipendio.

Il vero vantaggio di questo conto deposito è che si libero di svincolare le somme quando vuoi, senza perdere nulla degli interessi maturati. Una grande opportunità, da non lasciarsi sfuggire.

Altro vantaggio è il canone di tenuta conto, che è a zero per tutti durante il primo anno, mentre per gli Under 30 rimarrà tale fino al compimento del 30° anno d’età. Quindi, se rientri in questa categoria, conviene ancora di più aprirlo.

Conto SelfyConto: tanti servizi a portata di tap

SelfyConto ti segue ovunque tu vada, grazie all'innovativa app Mediolanum. Basta un semplice tap col dito sul display è puoi accedere a tutti i servizi bancari, consultare i saldi e i movimenti e gestire tutti pagamenti. Inoltre, puoi accedere fino a 24 mercati azionari mondiali e operare in tempo reale.

Ma c’è altro con questo conto. La carta di debito, realizzata in PVC 100% riciclato, è senza canone. Puoi prelevare denaro contante senza limiti e senza pagare commissioni nell’Eurozona. Altre operazioni gratuite bonifici, addebiti utenze, pagamenti di vario genere.

L’apertura del conto è facile e veloce: basta accedere alla pagina ufficiale della banca dal PC o dallo smartphone. Ti occorrono un documento d'identità e il codice fiscale.

Insomma, questo innovativo conto di Banca Mediolanum è la scelta intelligente se desideri una soluzione finanziaria che supera oggi aspettativa, in quanto ti offre la possibilità di far crescere i tuoi risparmi. Cogli al volo questa opportunità se gestire il tuo denaro in modo semplice e sicuro.

