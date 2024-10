Canone zero e 1% di commissione con Smart POS Easy

Se sei in dubbio su quale POS scegliere per la tua attività dai un'occhiata a Smart POS Easy, l'ultima promozione di Axerve. Questo servizio ti offre un terminale all'avanguardia per far crescere il tuo business, oltre a tutta una serie d'interessanti vantaggi.

Quali? Innanzitutto, è un POS a canone zero, con solo l'1% di commissione su ogni transazione eseguita. In più, se attivi Smart POS Easy entro il 29 novembre hai diritto al 50% di cashback sulle commissioni stesse! Incuriosito? Allora non aspettare: scopri tutti gli altri vantaggi sulla pagina ufficiale della promozione.

Scegli Smart POS Easy: attivalo ora per avere il 50% di cashback sulle transazioni

La promozione di Axerve è pensata per semplificare la gestione della propria attività, con un terminale all'avanguardia, sicuro e facile da usare. I tuoi clienti potranno pagare attraverso i principali circuiti nazionali e internazionali, ma anche tramite i wallet digitali più comunemente utilizzati, come Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

L'accredito avviene entro il giorno lavorativo che segue l'incasso e si può fare su qualunque conto corrente. In più, ricorda che una volta attivata l'offerta, puoi decidere di svincolarti quanto vuoi! Potrai verificare le transazioni anche ogni giorno, accedendo alla dashboard online di myStore,

Ma i vantaggi sono ancora tantissimi. La SIM multioperatore, ad esempio, si collega in automatica all'operatore che presenta la miglior copertura nell'area. Dimostrando quanto è affidabile il servizio di Axerve, in qualsiasi luogo o momento!

E ricorda: se richiedi Smart POS Easy entro il 29 novembre 2024 dalla pagina ufficiale del servizio, potrai anche ottenere il cashback del 50% sulle commissioni! Avrai così il tuo servizio senza canone, senza vincolo di permanenza e con appena l'1% di commissioni. Le uniche spese fisse saranno l'acquisto del terminale (100€) e l'imposta di bollo, di appena 16€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.