Canone gratis e non solo: tutti i vantaggi Fineco per gli under 30

Sei un giovane in cerca di un'esperienza bancaria completa e conveniente? Allora devi conoscere Fineco, la banca numero uno secondo Forbes. Ecco perché: ti offre tutti i servizi di banking, credito, trading e investimento all'interno di un unico conto, senza costi di tenuta conto fino ai 30 anni. Ma non solo, perché Fineco applica anche condizioni vantaggiose per investire, come azioni Italia a soli 2,95 euro per ordine, azioni USA a 3,95 dollari e PAC in ETF a zero spese.

Hai già compiuto 30 anni? Nessun problema, perché potrai usufruire di tutti questi vantaggi gratuitamente per dodici mesi grazie alla nuova promozione Fineco dedicata a tutti i nuovi clienti che aprono un conto entro giugno.

Con Fineco gestire i tuoi soldi è facile e smart

Fineco è una banca all'avanguardia che offre una serie di vantaggi esclusivi. Ad esempio, puoi effettuare prelievi smart da ATM UniCredit senza carta: basta un QR Code sul tuo smartphone per avere sempre accesso al tuo denaro. Inoltre, i pagamenti diventano ancora più semplici con Tap&Go, la funzionalità che ti permette di pagare con il tuo smartphone o smartwatch direttamente dal POS dei negozi.

Grazie a Fineco Pay, potrai scambiare denaro in tempo reale con i tuoi contatti direttamente dall'applicazione e senza costi aggiuntivi. In più, con "Maxi Acquisto" è possibile aumentare il proprio massimale Visa Debit fino a 5.000 euro per un giorno, così potrai fare quel grande acquisto che hai sempre desiderato.

Con Fineco potrai effettuare versamenti di contanti e assegni 24 ore su 24 e senza costi in tutti gli sportelli UniCredit evoluti, inviare bonifici gratuiti e illimitati in Italia e verso 250 paesi in 20 valute diverse, pagare online MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte, richiedere Telepass e ricaricare il cellulare senza commissioni, anche in modo automatico.

E per rendere tutto ancora più facile, il conto multivaluta, le carte, gli investimenti e tutte le operazioni sono gestite attraverso l'applicazione dedicata, accessibile in sicurezza tramite impronta digitale e Face ID. Non preoccuparti dei costi, perché la maggior parte delle operazioni sono gratuite.

Ricorda: tutti i nuovi clienti che aprono un conto entro giugno, otterranno dodici mesi di canone tenuta conto completamente gratuiti. Anche se hai meno di 30 anni, per te il canone è gratis. Approfitta della promozione e ottieni tutti i vantaggi Fineco risparmiando.

