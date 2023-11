Canone e prelievi gratis per 12 mesi: la proposta di Conto Corrente Arancio

Se stai cercando un conto corrente online comodo e conveniente, Conto Corrente Arancio di ING potrebbe essere la soluzione ideale.

Questo conto completamente digitale offre un canone gratuito per i primi 12 mesi e prelievi senza commissioni durante questo periodo. La richiesta del Conto Corrente Arancio è facile e veloce, anche utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID.

Conto Corrente Arancio: la scelta intelligente per gestire le tue finanze

Una volta aperto, il Conto Corrente Arancio può essere gestito comodamente attraverso il servizio di home banking o l'app per smartphone. Il piano base offre un canone gratuito e operazioni ordinarie senza costi aggiuntivi, tra cui bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche.

Dopo il primo anno, sui prelievi viene applicata una commissione pari a 0,95€, ma è possibile optare per il Modulo Zero Vincoli che consente prelievi gratuiti in Italia ed Europa, oltre a un libretto d'assegni all'anno.

Conto Corrente Arancio autorizza singolarmente tutte le operazioni, inviando notifiche istantanee per ciascuna di esse. È possibile impostare i massimali giornalieri e mensili per prelievi e spese presso gli ATM e negozi online e fisici in qualsiasi momento.

La scelta della carta, tra debito, credito o prepagata MasterCard, offre flessibilità. Le prime due hanno PIN personalizzabile e canone azzerabile. La carta di credito è gratuita con un piano pagoflex o un'entrata mensile di almeno 500€; altrimenti, il canone è di 2€.

La prepagata è disponibile virtualmente e fisicamente, ricaricabile rapidamente dal conto corrente, con la possibilità di confermare ogni transazione con FaceID e ricevere SMS alert.

Conto Corrente Arancio offre anche la possibilità di richiedere un conto deposito con un tasso di interesse annuo lordo del 4%, consentendo di far crescere i propri risparmi. Aprilo OGGI STESSO senza tergiversare!

