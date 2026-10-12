Canone e commissione sul cambio valuta gratuiti con la carta di credito di TF Bank

La carta di credito TF Mastercard Gold della banca svedese online TF Bank è a canone zero anche dopo il primo anno e non presenta commissioni sul cambio valuta, a differenza della maggior parte delle altre carte analoghe. Può essere richiesta tramite la pagina dedicata del sito ufficiale tfbank.it, compilando l'apposito modulo.

È una carta di credito pensata per chi vuole azzerare le spese legate alla quota annuale gratuita della propria carta, nonché per tutte quelle persone che amano viaggiare e che vogliono risparmiare sui costi relativi all'utilizzo della carta durante una vacanza fuori dall'Italia.

La quota annuale gratuita della TF Mastercard Gold è garantita anche dopo il primo anno di sottoscrizione e non è legata ad alcun vincolo o requisito da soddisfare. Fin da qui si evince, dunque, una differenza sostanziale rispetto alle carte di credito delle altre banche che presentano il canone gratuito soltanto nei primi mesi o per tutto il primo anno.

Un'altra differenza notevole riguarda le spese relative alle commissioni. La banca svedese TF Bank non prevede commissioni sul cambio valuta né costi extra quando si utilizza la carta di credito in un Paese diverso dall'Italia. Ciò permette di risparmiare in maniera significativa quando si è in viaggio all'estero, un risparmio tale da poter gestire in modo più intelligente il budget di spesa relativo alla vacanza.

I viaggiatori che scelgono di sottoscrivere la TF Mastercard Gold hanno poi un ulteriore vantaggio, vale a dire l'assicurazione di viaggio inclusa. Si tratta di una polizza assicurativa completa, dal momento che protegge da infortuni, malattie, annullamento del viaggio ed eventuale perdita dei bagagli. Per beneficiarne è sufficiente pagare almeno il 50% dell'importo complessivo del viaggio con la carta di credito messa a disposizione da TF Bank.

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