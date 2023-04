Canon Italia PIXMA MG3650S: su Amazon OTTIMO SCONTO per la stampante casalinga

Stampare, scannerizzare, e tutto ciò che si può fare con una stampante, sono diventate azioni fattibili semplicemente stando a casa, grazie ad apparecchi non solo da ufficio che sono stati adattati per l'utilizzo casalingo. Canon è tra i marchi più attivi in questo campo, ed è capace di fornire dei prodotti di qualità a prezzi sempre vantaggiosi: questo è il caso anche della Canon Italia PIXMA MG3650S, di cui vi parliamo oggi nell'articolo.

Ebbene sappiate inoltre che da oggi potrete trovare in offerta su Amazon la stampante Canon Italia PIXMA MG3650S a soli 71,45€, con uno sconto del 16% sul totale.

Canon Italia PIXMA MG3650S: la stampante di casa

Il marchio Canon è una garanzia, così come questo prodotto. Questo dispositivo multifunzione compatto ed economico assicura splendide foto senza bordi e documenti chiari e nitidi, ma è anche in grado di stampare con la massima semplicità splendide foto senza bordi, da 4" x 6" ad A4, il tutto con dettagli ottimi.

Con la Canon Italia PIXMA MG3650S, potrete stampare, fotocopiare e scansionare direttamente dal vostro smartphone o tablet o accedendo ai servizi cloud tramite PIXMA Cloud Link con l'app Canon PRINT. Il tipo di stampa è a getto d'inchiostro, e potrete spostarla facilmente in casa grazie al suo peso moderato di soli 5.4 Chilogrammi.

