Cancellazione del rumore e 60h di audio: Sennheiser MOMENTUM 4 wireless

Dopo aver provato diverse cuffie Bluetooth ed essere rimasto deluso hai deciso di spendere qualche soldo in più ma per avere il meglio? Allora ho scovato l'offerta perfetta per te. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Sennheiser MOMENTUM 4 wireless a 229,99 euro, invece che 299 euro.

Forse il prezzo di listino non lo vedi da mobile ma considera che su quel prezzo c'è uno sconto del 23% che quindi ti fa risparmiare ben 70 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 46 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Sennheiser MOMENTUM 4 wireless: semplicemente meravigliose

Non ci sono parole per descrivere le cuffie Sennheiser MOMENTUM 4 wireless se non dire che sono meravigliose. Garantiscono un comfort incredibile, grazie a cuscinetti e archetto imbottito e un design leggero e pieghevole. Avvolgono le orecchie completamente e isolano dal rumore circostante per farti sentire al meglio la musica.

Sono dotate della cancellazione attiva del rumore per poterle usare anche in ambienti dove ci sono molte persone o per strada senza problemi. I driver da 42 mm offrono un suono limpido e potente per ascoltare i tuoi brani musicali e anche per fare chiamate perfette. Inoltre puoi personalizzare il suono con l'app dedicata. Hanno 4 microfoni per captare solo la tua voce e restituirla al meglio e una super batteria in grado di durare per 60 ore con una sola ricarica.

Come dicevamo ci sono davvero poche parole per descrivere uno dei migliori modelli di cuffie Bluetooth in commercio. Non perdere l'occasione di avere anche in sconto. Vai immediatamente su Amazon e acquista le tue Sennheiser MOMENTUM 4 wireless a 229,99 euro, invece che 299 euro. Se concludi l'ordine ora le riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.