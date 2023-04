Cancellare i dati personali dal web è più semplice: basta usare Incogni

Cancellare i propri dati personali sul web diventa più semplice: grazie ad Incogni, infatti, per gli utenti c'è ora la possibilità di poter contare su di un tool in grado di automatizzare le procedure (spesso lunghe e complicate) che portano alla rimozione dei propri dati personali in rete. Affidarsi ad Incogni semplifica la vita.

Il tool, infatti, si occupa di tutti gli aspetti della procedura, dall'individuazione dei dati all'invio della richiesta di rimozione ai "data broker", le aziende che, di fatto, controllano i dati personali degli utenti e li utilizzano, in genere, a scopo pubblicitario. Per tutti i nuovi utenti, Incogni è disponibile al prezzo scontato del 50%.

Scegliendo l'abbonamento annuale, infatti, la spesa si riduce 6,49 euro al mese per un totale di 77,88 euro di spesa annuale. Per accedere al tool e attivare la sottoscrizione è possibile fare riferimento al link qui di seguito.

Per cancellare i dati personali dal web c'è Incogni: il tool è scontato del 50%

Il funzionamento di Incogni è davvero semplice. Per usare il tool e arrivare alla rimozione dei propri dati personali dal web è sufficiente:

creare un account sulla piattaforma

autorizzare Incogni ad operare per la rimozione dei propri dati personali

attendere che Incogni si occupi di contattare i data broker per richiedere la rimozione dei dati

Per tutta la procedura, inoltre, l'attività di Incogni potrà essere monitorata tramite un'apposita piattaforma web, con report dettagliati in merito all'esito delle richieste di rimozione inviate ai data broker.

Per attivare Incogni è possibile sfruttare la nuova promozione che garantisce uno sconto del 50% sull'abbonamento annuale. In questo modo, il tool costa 6,49 euro al mese per una spesa complessiva di 77,88 euro all'anno, naturalmente senza alcun obbligo di rinnovo. Per accedere all'offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.