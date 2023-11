Cancella i rumori esterni e immergiti nella tua musica: Cuffie Bluetooth Oppo al 50% DI SCONTO

Oppo produce una vasta gamma di smartphone di fascia alta e media, insieme a dispositivi correlati come auricolari, smartwatch e accessori. Oggi su Amazon le cuffie bluetooth targate Oppo sono proposte con un maxi sconto del 50%, prezzo finale 24,99€.

Amazon dimezza: cuffie bluetooth Oppo al 50% di sconto

Gli auricolari Oppo Enco Buds 2 sono la scelta perfetta per gli adulti in cerca di un'esperienza senza fili eccezionale. Disponibili nel colore nero elegante, questi auricolari in-ear offrono un mix di funzionalità di alta qualità senza complicazioni.

La connettività Bluetooth 5.2 assicura una connessione stabile con il tuo dispositivo Android o ColorOS, rendendo la sincronizzazione semplice come un gioco da ragazzi. La custodia di ricarica ha una capacità di 460mAh, garantendo una lunga durata della batteria per gli auricolari con una batteria da 40mAh.

Quando si tratta di audio, i driver da 11mm offrono un suono chiaro e potente con una sensibilità di 101dB a 1kHz. Inoltre, questi auricolari supportano la cancellazione passiva del rumore, migliorando la qualità delle chiamate grazie alla riduzione del rumore in chiamata AI.

La resistenza all'acqua con certificazione IPX4 li rende adatti all'uso in diverse condizioni, anche quando piove. Nella confezione, troverai gli auricolari, una pratica custodia power bank e 3 diverse misure di inserti in silicone per una vestibilità comoda e personalizzata.

Su Amazon oggi è possibile acquistare le cuffie bluetooth Oppo con uno straordinario sconto del 50% per un costo finale d'acquisto pari a 24,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.