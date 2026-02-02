Cambio fornitore luce e gas: 72 euro di sconto da NeN

Per gli utenti che intendono cambiare il fornitore luce e gas, segnaliamo che scegliendo di attivare luce e gas con NeN (Gruppo A2A) si ottengono 72 euro di sconto in bolletta spalmati su dodici mesi. Per beneficiare dello sconto immediato, occorre utilizzare il codice promozionale PROVACINEN in fase di sottoscrizione della fornitura. Al di là poi dello sconto, un altro vantaggio è poter bloccare il costo della materia prima fino a dieci anni grazie all'offerta Luce | Dieci.

Le offerte di NeN si caratterizzano inoltre per la rata sempre uguale ogni mese dell'anno: il fornitore in questione calcola l'importo che una persona spenderebbe in un anno, per poi dividerlo per dodici; la cifra ottenuta viene fatturata una volta al mese per un anno consecutivo, poi c'è un nuovo riconteggio sulla base dei consumi per stabilire nuovamente l'importo che si andrebbe a spendere in dodici mesi, importo che viene ancora una volta diviso per dodici, quanti sono i mesi che compongono un anno.

Le tariffe valide per il mese di febbraio

Tornando alle offerte di NeN, ecco una panoramica completa delle offerte luce e gas che è possibile sottoscrivere proveniendo da un altro fornitore con le relative tariffe.

Luce | Dieci

costo della materia prima luce: 0,106 euro/kWh

costo di commercializzazione: 9,50 euro al mese

costo della luce bloccato per dieci anni di fila

Luce | Due

costo della materia prima luce: 0,109 euro/kWh

costo di commerciliazzazione: 9,00 euro al mese

costo della luce bloccato per due anni di fila

Gas | Due

costo della materia prima gas: 0,370 euro/Smc

costo di commercializzazione: 10,00 euro al mese

costo del gas bloccato per due anni di fila

In questi giorni gli utenti che scelgono di attivare una nuova fornitura luce e gas di NeN beneficiano di uno sconto di 72 euro in bolletta. Per usufruire della promo occorre inserire il codice PROVACINEN al momento della sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.