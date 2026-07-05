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Cambiare fornitore senza pensieri: Octopus Energy, bolletta chiara, energia verde

Octopus Energy: tariffe luce e gas trasparenti, energia 100% rinnovabile e passaggio gratuito. Scopri le offerte Fissa e Flex e scegli quella giusta per te.
Cambiare fornitore senza pensieri: Octopus Energy, bolletta chiara, energia verde
Octopus Energy: tariffe luce e gas trasparenti, energia 100% rinnovabile e passaggio gratuito. Scopri le offerte Fissa e Flex e scegli quella giusta per te.
Roberta Bonori
Pubblicato il 5 lug 2026
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Quanto paghi davvero per l'energia e perché? Se non sai rispondere a questa domanda, probabilmente è ora di cambiare fornitore.Octopus Energy propone tariffe luce e gas semplici da capire, energia 100% rinnovabile e un passaggio gratuito, senza interruzioni di servizio.

Scopri le tariffe Octopus Energy

Due modi di pagare l'energia, entrambi trasparenti

Octopus Energy propone due famiglie di offerte, pensate per esigenze diverse ma con lo stesso principio di fondo: nessun costo nascosto, nessuna clausola da interpretare.

  • Octopus Fissa 12M: prezzo dell'energia bloccato per 12 mesi, sia per la luce che per il gas. Ideale per chi vuole sapere esattamente quanto spenderà, senza sorprese legate all'andamento del mercato.
  • Octopus Flex: prezzo indicizzato al mercato all'ingrosso (PUN per la luce, PSV per il gas), con uno spread fisso e trasparente applicato dal fornitore. Conviene a chi ha consumi flessibili e può spostare l'uso di elettrodomestici nelle fasce orarie più convenienti.

Nella pratica, per un profilo di consumo domestico medio, la quota fissa si aggira intorno ai 6 €/mese per la luce e 7 €/mese per il gas, a cui si somma il prezzo dell'energia scelto in base alla tariffa. Per capire davvero quale offerta conviene, vale la regola generale: non guardare solo il prezzo dell'energia, ma sommare anche la quota fissa mensile moltiplicata per 12, così da avere una stima della spesa annua reale. Octopus Energy fa della sostenibilità e della semplicità i suoi tratti distintivi: l'energia fornita è certificata 100% da fonti rinnovabili tramite Garanzie d'Origine, e l'intera gestione del contratto avviene online, senza filiali né moduli cartacei. Il passaggio da un altro fornitore è gratuito e non comporta alcuna interruzione della fornitura: se ne occupa direttamente il nuovo gestore. Che tu preferisca la certezza di un prezzo bloccato o la flessibilità di una tariffa legata al mercato, con Octopus Energy sai sempre cosa stai pagando e perché.

Scopri le tariffe Octopus Energy

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