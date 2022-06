Cambia la ricerca mobile visiva Google: video brevi o storie

È ufficiale: cambia la ricerca mobile visiva di Google dalle storie ai video brevi. I formati visivi nelle ricerche mobile di Google vengono testati continuamente per poter offrire ai navigatori la migliore esperienza utente durante le loro ricerche. Le storie web sono state rimosse per essere sostituite con i video brevi. Google sta eliminando lentamente le storie ma non è chiaro quando accadrà precisamente. Al momento, si stanno effettuando delle prove con entrambi i formati visibili.

Infatti, vengono mostrate sia le storie visive che i video brevi nella SERP di Google. Si notano anche delle storie web a forma di fisarmonica poste in basso dotate di un pulsante che invita a scoprire di più.

I video brevi saranno i formati più efficaci rispetto alle storie? Quale preferiranno gli utenti che ricercano su Google?

Ricerca mobile visiva Google: dall’inizio dei formati video e storie fino a oggi

I "video brevi" sono stati mostrati la prima volta sulla ricerca mobile visiva di Google nel 2022. Poco prima, nel 2019, nascono le “storie visive” per poi essere denominate ufficialmente “storie web”.

Questo cambiamento nella ricerca mobile visiva di Google è stato segnalato anche poco tempo fa dagli esperti Glenn Gabe e Brodie Clark. In particolare, hanno notato che nella classifica di Google, risultano dei caroselli di video brevi, soprattutto legati a nomi di alcune celebrità famose. Ecco cosa hanno riportato su Twitter:

"Sembra che i brevi video stiano iniziando ad apparire più spesso. Ho visto un caso in cui entrambi i brevi video/storie visive erano sulla stessa SERP - entrambi erano anche in una posizione piuttosto alta". Ha scritto Brodie Clark.

Glenn Gabe ha sottolineato: "Questa è la prima volta che lo vedo in quel formato (quasi come se a un certo punto supererà la funzione SERP di Visual Stories)".

Sembra proprio che stiano testando entrambi i formati. Forse perché le storie sono meno facili da sviluppare rispetto ai video brevi. Sappiamo benissimo che Google testa i click, per questo, vedremo in futuro quale formato è particolarmente preferito e cliccato da chi naviga sul web.