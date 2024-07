Cambia il tuo smartwatch con uno nuovo in regalo: apri il conto SelfyConto

Sogni di sfoggiare uno smartwatch nuovo magari che ti è stato regalato? La fantastica promozione di SelfyConto di Banca Mediolanum ti offre l’occasione di mettere al polso il nuovo Apple Watch SE. Manco a dirlo, la lista dei vantaggi non si ferma qui: canone zero per il conto corrente e costi azzerati per prelievi e carta di debito.

Apri SelfyConto e ricevi uno smartwatch nuovo

SelfyConto è un paradiso tech. Non solo puoi ottenere l’Apple Watch SE, ma anche un tablet iPad o addirittura un iPhone 15, se porti abbastanza amici. Puoi gestire il tutto comodamente dal tuo smartphone grazie all'app mobile disponibile per Android, iOS e Huawei. Il canone di tenuta conto è gratuito per il primo anno e, se hai meno di 30 anni, rimarrà tale fino al grande traguardo dei 30.

Aprire il SelfyConto è semplice. Basta avere le tue credenziali SPID a portata di mano e il gioco è fatto. Fatto questo, invita due amici ad entrare nella famiglia Mediolanum e potrai ottenere il dispositivo in omaggio. Se riesci a convincerne quattro, potrai avere l’iPad di decima generazione, mentre con sei l’iPhone 15.

Il mondo Selfy è un vero e proprio paese delle meraviglie. Sul sito ufficiale trovi tutte le opzioni pazzesche, come SelfyCredit Instant per richiedere un prestito personale in tempo reale, oppure SelfyShop, il catalogo dei prodotti accessibili tramite finanziamento. Per i più apprensivi, c'è la polizza SelfyPet per tutelare i nostri amici a quattro zampe o SelfyCare Travel, che ti permette di viaggiare serenamente.

Concludendo, se vuoi aggiornare il tuo outfit tech, questa è l’opportunità che stavi aspettando. Gioca la carta SelfyConto e indossa il tuo smartwatch nuovo in una sfavillante festa hi-tech.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.