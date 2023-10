Cambia canale direttamente con la tua voce: MEGA OFFERTA LAMPO sul Telecomando Vocale con Alexa

Un telecomando vocale è un dispositivo che consente agli utenti di controllare apparecchiature elettroniche o sistemi tramite comandi vocali. Questi dispositivi sono progettati per semplificare l'interazione con dispositivi come televisori, sistemi di home theater ecc... In occasione della Festa delle Offerte Prime, Amazon mette in sconto il suo telecomando vocale con Alexa: 25% di sconto e 29,99€ come prezzo finale.

Il telecomando vocale con Alexa integrato è in offerta su Amazon

Il telecomando vocale Alexa | Pro è un dispositivo innovativo che semplifica la tua esperienza di intrattenimento. Grazie alla sua funzione di localizzazione, puoi dire "Alexa, trova il mio telecomando" e il telecomando emetterà un suono, risparmiandoti la frustrante ricerca tra i cuscini. Questo telecomando è dotato di una retroilluminazione intelligente, attivata dal movimento, che ti consente di navigare comodamente anche nelle stanze più buie durante le serate di film. Un'interessante caratteristica sono i due pulsanti personalizzabili, che ti permettono di creare scelte rapide per accedere facilmente ai tuoi canali preferiti, alle app e a numerosi comandi.

Inoltre, è dotato di un pulsante dedicato alle cuffie, per associare rapidamente le tue cuffie senza fili e godere di un'esperienza audio privata. Con i comandi integrati per la TV, puoi gestire l'accensione, il volume e la navigazione dei canali direttamente dal telecomando. E grazie all'integrazione con Alexa, puoi controllare con la voce i programmi, le app, il volume e i dispositivi per la Casa Intelligente compatibili. Questo telecomando è compatibile con la maggior parte dei lettori multimediali Fire TV e Smart TV con Fire TV integrato, offrendo un controllo completo e intuitivo della tua esperienza di intrattenimento.

Per la Festa delle Offerte Prime, Amazon mette in sconto il telecomando con Alexa integrata, risparmio del 25% e prezzo finale di 29,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.