Calendar Flyout per Windows 11 si aggiorna alla versione 2.0

Gli utenti Windows 11 che non hanno la possibilità di aggiungere o visualizzare eventi nel riquadro a comparsa del calendario possono ripristinare tale funzionalità con Calendar Flyout, un'app di terze parti disponibile sul Microsoft Store. Tale app ha appena ricevuto un aggiornamento alla versione 2.0, offrendo agli utenti nuove funzionalità e miglioramenti. Con l'ultima versione, gli utenti di Calendar Flyout possono aggiungere i propri account di lavoro e scolastici e partecipare alle riunioni in Microsoft Teams for Business. È poi possibile controllare le riunioni annullate e visualizzare il numero di eventi sull'icona della barra delle applicazioni, cambiare stile dello sfondo, ecc. L'app è inoltre passata dall'API Windows Appointments all’API Microsoft Graph. È anche possibile utilizzare il riquadro a comparsa del calendario per visualizzare, aggiungere, modificare ed eliminare eventi. Infine, si potrà partecipare a riunioni su Team da un riquadro a comparsa senza aprire app aggiuntive.

Calendar Flyout: i principali aggiornamenti della nuova versione

Vale anche la pena notare che Calendar Flyout 2.0 ha rimosso il supporto per gli account non-Microsoft e la sincronizzazione con la vecchia app Calendario Microsoft (UWP). Tuttavia, lo sviluppatore promette di aggiungere il supporto per gli account Gmail e non solo. Alcune delle novità di Calendar Flyout 2.0 riguardano l’introduzione dei numeri delle settimane nella griglia del calendario (facoltativo). È inoltre prevista la gestione dell'account direttamente nell'app (modifica visibilità del calendario, modifica colore del calendario), ma anche la possibilità di aprire l'app direttamente dall'icona sulla barra delle applicazioni. Calendar Flyout offre anche una nuova anteprima degli eventi esistenti, un menu contestuale degli eventi nella vista agenda, una nuova icona per gli eventi della serie nella vista agenda, aggiornamenti automatici delle app in background e la notifica di conferma dopo aver creato o modificato un evento.

Calendar Flyout è disponibile sul Microsoft Store al prezzo di 2,59 euro. Sebbene l'app non sia gratuita, si tratta di un ottimo strumento per risolvere gli inconvenienti di Windows 11. Inoltre, è possibile anche ripristinare alcune delle funzionalità rimosse dall’app proprietaria di Microsoft.