Calcola un preventivo gratuito per prestiti fino a 75.000 euro con tasso e rata fissi

Risparmiare al giorno d'oggi non è più semplice come poteva essere in passato. Complice la crisi economica e l'inflazione, un numero crescente di famiglie italiane ha la necessità di richiedere un prestito per far fronte a una spesa imprevista o a un pagamento importante.

A questo proposito ti segnaliamo l'offerta di Supercredito, che offre un preventivo gratuito per prestiti fino a 75.000 euro, con tassi e rata fissi più una pratica veloce.

Come calcolare un preventivo gratuito per prestiti fino a 75.000 euro con Supercredito

La prima cosa da fare per calcolare un preventivo gratuito con Supercredito è collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale dove è disponibile il modulo di richiesta del prestito. Dopodiché si deve indicare la propria professione, scegliendo un'opzione tra dipendente azienda privata (più di 15 dipendenti), militare / forze dell'ordine, pensionato, dipendente pubblico / statale, dipendente parastatale.

Il passo successivo prevede la selezione della propria regione. Poi, nella nuova pagina che si apre, seleziona di nuovo il tipo di professione svolto, il genere di appartenenza, quindi inserisci nome, cognome, data di nascita e CAP di residenza. Una volta compilati tutti i dati richiesti, premi sul pulsante Avanti per proseguire.

Le ultime informazioni richieste sono quelle di contatto: telefono, indirizzo e-mail e la fascia oraria in cui si preferisce essere ricontattati. Infine, aggiungi un segno di spunta nel quadratino accanto a Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy e pigia sul pulsante Avanti per l'invio della richiesta.

Supercredito consente di calcolare un preventivo gratuito per prestiti fino a 75.000 euro tramite la pagina dedicata del sito ufficiale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.