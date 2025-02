Calamares 3.3.14: update migliora le prestazioni dell'installer

Il team dietro un framework di installazione Linux ampiamente adottato, Calamares, ha lanciato la sua prima release del 2025. La nuova versione Calamares 3.3.14 introduce infatti alcuni miglioramenti degni di nota. Per chi non lo sapesse, Calamares viene fornito di default in molte distribuzioni Linux, come ad esempio KaOS, OpenMandriva, Manjaro, BBQLinux, Apricity OS e non solo. Uno degli obiettivi di questo update è quello rendere i binding Python più coerenti e affidabili. Alla luce di ciò, il team ha risolto un problema persistente di corruzione della memoria nei binding Boost::Python. Inoltre, alcuni programmi Python validi che funzionavano con Boost::Python sono stati attentamente adattati per funzionare correttamente con il nuovo approccio pybind11.

Inoltre, l'installer offre ora una comoda funzionalità di undo-hook che ripristina le modifiche di sistema se un utente decide di annullare l'installazione a metà. In particolare, i passaggi nell'interfaccia utente possono annullare le modifiche apportate al sistema, impedendo che qualsiasi layout di tastiera indesiderato o aggiustamenti del fuso orario persistano dopo un'installazione annullata.

Calamares 3.3.14: le novità per quanto riguarda i moduli

Per quanto riguarda le altre novità di Calamares 3.3.14, il modulo tastiera è stato aggiornato. Ciò permetterà di ripristinare il layout di sistema allo stato precedente all'installazione se l'utente sceglie di interrompere l'installazione. Anche il modulo locale riceve un trattamento simile per garantire che le modifiche al fuso orario possano essere facilmente annullate. Per quanto riguarda il modulo partizione, ora ci sono eccezioni configurabili per lo smontaggio durante l'installazione. In particolare, i dispositivi Ventoy sono esentati dallo smontaggio automatico per impostazione predefinita, grazie al contributo della comunità. Infine, è stata introdotta una nuova chiave di archiviazione globale, luksPassphrase, destinata ai moduli che devono gestire partizioni crittografate.

Per maggiori informazioni su tutte le modifiche apportate all'installer Calamares 3.3.14, gli utenti possono fare riferimento all'annuncio ufficiale. La nuova release e il suo codice sorgente possono essere scaricati dalla pagina del progetto di GitHub.