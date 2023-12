CALA IL PREZZO di Xiaomi Redmi Note 12: OFFERTISSIMA eBay

Xiaomi ha guadagnato la fiducia degli utenti e dei consumatori grazie ai suoi prodotti di qualità e affidabili. Su eBay, oggi, lo Xiaomi Redmi Note 12 è in sconto del 15% per un costo finale d'acquisto pari a 169,99€.

Xiaomi Redmi Note 12 ad un prezzo super competitivo

Il Redmi Note 12 offre un'esperienza visiva straordinaria grazie al suo display AMOLED da 6,67''. Questa tecnologia assicura neri perfetti e una vivace riproduzione dei colori, rendendo i tuoi contenuti preferiti ancora più coinvolgenti. La frequenza di aggiornamento elevata a 120 Hz garantisce un'esperienza visiva fluida e senza interruzioni.

Supporta tre diverse frequenze di aggiornamento (60 Hz/90 Hz/120 Hz), offrendo un'esperienza visiva più fluida e un basso consumo energetico. Con un'elevata frequenza di aggiornamento, fino a 120 Hz, il Redmi Note 12 assicura una visualizzazione impeccabile durante le sessioni di gioco e la navigazione sui social media.

Il design del dispositivo integra una protezione per il benessere degli occhi, con 4.096 livelli di regolazione della luminosità. Questa funzione consente di modificare la luminosità dello schermo in modo uniforme e discreto, regolandola gradualmente in risposta ai cambiamenti improvvisi nell'illuminazione ambientale, riducendo al minimo i riflessi. La batteria ad alta capacità da 5.000 mAh garantisce una durata eccezionale, consentendo un utilizzo senza preoccupazioni per l'intera giornata, fino a 1,35 giorni.

Il design del Redmi Note 12 è caratterizzato da colori alla moda e una forma piatta, che unisce eleganza, leggerezza e comodità di impugnatura. La confezione include un jack audio da 3,5 mm, un adattatore, una cover protettiva, un cavo USB Type-C, uno strumento SIM e una guida per l'utente. Il dispositivo opera con il sistema operativo Android 13, offrendo un'interfaccia intuitiva e aggiornata.

Su eBay, oggi, lo Xiaomi Redmi Note 12 è in offerta con uno sconto del 15% e viene venduto al prezzo finale di 169,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.