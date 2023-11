CALA IL PREZZO di Xiaomi Redmi Note 12: lo smartphone da 256GB e dalla super batteria IN OFFERTA

I telefoni Xiaomi sono noti per offrire un buon rapporto qualità-prezzo e una vasta gamma di opzioni per soddisfare diverse esigenze dei consumatori. Oggi su Amazon cala il prezzo dello Xiaomi Redmi Note 12 grazie allo sconto del 5%, prezzo finale 169€.

Un prezzaccio per lo Xiaomi Redmi Note 12

Il telefono Redmi Note 12 di Xiaomi è un dispositivo mobile che offre molte caratteristiche interessanti per gli utenti. Il suo display AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici fornisce una qualità visiva nitida e vibrante con un tasso di aggiornamento di 120 Hz, garantendo un'esperienza fluida durante l'uso quotidiano.

La luminosità varia da 450 nits a un picco di 1200 nits, il che significa che il telefono è leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Il contrasto di 4,500,000:1 aggiunge ulteriore profondità ai colori sullo schermo.

Sotto il cofano, il Redmi Note 12 è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 685, che offre prestazioni affidabili e veloci per la maggior parte delle attività quotidiane. La fotocamera principale da 50 MP cattura immagini dettagliate, mentre l'ultra wide da 8 MP offre una prospettiva più ampia e la macro da 2 MP è ideale per dettagli ravvicinati. La fotocamera anteriore da 13 MP è perfetta per selfie di qualità.

La batteria da 5000 mAh assicura una lunga durata e il caricamento rapido a 33W garantisce tempi di ricarica brevi. Il telefono offre anche archiviazione espandibile fino a 1 TB, consentendo di conservare più contenuti. Inoltre, presenta sensori di impronte digitali laterali, riconoscimento del volto AI e una serie di sensori come accelerometro, giroscopio e bussola per un'esperienza completa.

Oggi Amazon applica uno sconto del 5% sullo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 per un costo d'acquisto finale pari a 169€.

