CALA IL PREZZO dello Xiaomi 13T Pro con il CODICE SCONTO su eBay

Xiaomi è un'azienda che fa della versatilità e di un ottimo rapporto qualità-prezzo per i suoi prodotti il suo principale punto di forza. Oggi, su eBay, è possibile risparmiare 28,68€ con il codice sconto SANVALENTINO sullo Xiaomi 13T Pro, per un prezzo totale di 544,82€.

Codice sconto per un grande risparmio: Xiaomi 13T Pro in promozione su eBay

Lo Xiaomi 13T Pro è uno smartphone che promette prestazioni elevate e una vasta gamma di funzionalità avanzate, pensate per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Il suo ampio display AMOLED da 6,67 pollici offre una risoluzione WQHD+ (3120 x 1440 pixel), garantendo immagini nitide e dettagliate.

Con una frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz, lo schermo assicura una fluidità senza precedenti durante la navigazione e l'utilizzo delle applicazioni. Sotto il cofano, il 13T Pro è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 octa-core, che garantisce prestazioni top di gamma per qualsiasi attività.

La fotocamera posteriore tripla è composta da un obiettivo principale da 50MP con tecnologia Hyper OIS, un obiettivo ultra-grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3x, mentre la fotocamera frontale da 32MP cattura selfie di alta qualità.

La batteria da 5000 mAh offre un'autonomia di lunga durata per un utilizzo prolungato e supporta la ricarica rapida HyperCharge da 120W, che consente di recuperare energia in pochi minuti. Il dispositivo opera su Android 13 con interfaccia MIUI 14. Altre caratteristiche includono il supporto a Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC per pagamenti contactless, un sensore di impronte digitali sotto il display e un design elegante e resistente all'acqua con certificazione IP68.

Su eBay, oggi, tramite il codice sconto SANVALENTINO è possibile risparmiare 28,68€ sullo Xiaomi 13T Pro, acquistandolo così a 544,82€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.