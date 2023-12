CALA IL PREZZO del Samsung Galaxy Watch 6 con il COUPON NATALIZIO di eBay

Gli smartwatch Samsung sono dispositivi versatili che combinano estetica, funzionalità di monitoraggio e connettività intelligente. Su eBay, oggi, il Samsung Galaxy Watch 6 è soggetto ad uno sconto del 10% dopo l'applicazione del coupon FESTE23 che fa scendere il prezzo del prodotto a 206,91€.

Samsung Galaxy Watch 6 a prezzo scontato

Il Galaxy Watch6 di Samsung è il compagno perfetto per il monitoraggio della salute e il benessere, con un rilevamento della salute avanzato e personalizzato. Questo smartwatch si presenta in un formato più sottile, combinando eleganza e comfort. Puoi facilmente personalizzarlo con cinturini sostituibili per adattarlo a diverse occasioni.

Il display dell'orologio è protetto da un vetro ultra resistente in cristallo di zaffiro, garantendo robustezza e resistenza a graffi e danni. Con le classi di protezione IP68 e 5ATM, puoi portare il Galaxy Watch6 ovunque, dalle avventure più estreme alle giornate tranquille.

Questo smartwatch offre un dettagliato monitoraggio del sonno avanzato, aiutandoti a migliorare la qualità del sonno e iniziare ogni giornata al meglio. Inoltre, monitora il tuo battito cardiaco, offrendo una tranquillità extra con notifiche in caso di anomalie. La funzione di controllo della pressione sanguigna aggiunge un tocco extra alla tua routine di benessere.

Per la tua sicurezza, l'orologio dispone di funzioni di rilevamento cadute e di un rapido accesso a informazioni mediche in caso di emergenza. E se sei un appassionato di fitness, il Galaxy Watch6 traccia oltre 90 allenamenti diversi, riconoscendo automaticamente attività come corsa e camminata. Inoltre, questo smartwatch va oltre il suo ruolo di orologio e ti consente di inviare messaggi, effettuare chiamate, ascoltare musica in streaming e altro ancora, anche senza il tuo telefono.

Oggi, su eBay, grazie al coupon FESTE23 è disponibile uno sconto del 10% sul Samsung Galaxy Watch 6 per un costo finale di 206,91€.

