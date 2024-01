CALA A PICCO il prezzo di Xiaomi Redmi Note 13 Pro: il NUOVISSIMO smartphone al 20% DI SCONTO

Xiaomi è un'azienda cinese che nel corso degli anni è diventata un vero e proprio leader in diversi settori e ambiti. Oggi, su Amazon, il suo nuovissimo Redmi Note 13 Pro è in sconto del 20% per un costo finale di 349,99€.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro ad un prezzo bassissimo

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G si distingue come uno smartphone di prima fascia, offrendo un perfetto equilibrio tra design elegante e tecnologia avanzata. Dotato di un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione 2712 x 1220 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offre un'esperienza visiva cristallina e coinvolgente. Lo spessore sottile di soli 8 mm e la tecnologia Corning Gorilla Glass Victus conferiscono al dispositivo resistenza agli urti e un tocco di eleganza. La fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine è una caratteristica distintiva, consentendo scatti straordinari con una risoluzione di 16330x12247 pixel. La configurazione a triplo obiettivo (200 MP + 8 MP + 2 MP) offre versatilità nelle riprese, inclusa la registrazione di video 4K a 3840 x 2160 pixel. La fotocamera frontale da 16 MP garantisce selfie di alta qualità. Le prestazioni avanzate sono garantite dal processore Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm con GPU Adreno 710, offrendo fluidità e potenza. Il dispositivo assicura fino a 4 anni di patch di sicurezza e 3 anni di sistema operativo, garantendo una protezione continua nel tempo. La batteria da 5000 mAh permette un utilizzo prolungato, supportato dalla ricarica rapida da 67W Turbo Fast Charge tramite connettore Type-C, assicurando una ricarica completa in pochi minuti. Con il sensore di impronte digitali posizionato sotto lo schermo, il Redmi Note 13 Pro offre un'esperienza d'uso avanzata e sicura.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.