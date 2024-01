CALA A PICCO il prezzo di Xiaomi 13T: 20% di SCONTO

Lo Xiaomi 13T si propone come uno smartphone Android di ultima generazione, offrendo una completa esperienza utente caratterizzata da prestazioni avanzate e caratteristiche all'avanguardia. Il display ampio da 6.67 pollici, con una risoluzione notevole di 2712 x 1220 pixel, offre una visualizzazione vivida e dettagliata, arricchendo l'esperienza visiva dell'utente.

Particolarmente degna di nota è la connettività 5G integrata, che assicura un trasferimento dati veloce e una navigazione in internet senza soluzione di continuità, posizionando lo Xiaomi 13T tra i dispositivi più moderni e pronti al futuro.

Nel comparto fotografico, lo Xiaomi 13T si distingue grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel, che consente di catturare immagini di altissima qualità con una risoluzione massima di 8165x6124 pixel. La possibilità di registrare video in 4K a 3840 x 2160 pixel eleva ulteriormente le capacità multimediali del dispositivo, consentendo agli utenti di creare contenuti di alta qualità.

Non solo performance e fotografia, ma anche uno spessore controllato di soli 8.5mm conferisce al Xiaomi 13T un design sottile e accattivante, rendendolo non solo un dispositivo potente, ma anche esteticamente gradevole. Uno smartphone, dunque, di alta qualità e che quindi conferma, ancora una volta, la capacità di Xiaomi di realizzare dei dispositivi di altissima qualità e affidabilità, sempre con prezzi accessibili, a maggior ragione se scontati come nel caso di oggi.

Oggi, su eBay, lo Xiaomi 13T è scontato del 20% ed è acquistabile al prezzo finale di 400€. Approfittane subito e non lasciarti scappare questa opportunità!