CALA A PICCO il prezzo di Xiaomi 13 per la Festa delle Offerte Prime

Il nuovo Xiaomi 13 si presenta come una potente combinazione di innovazione tecnologica e design elegante. Dotato di una tripla fotocamera co-ingegnerizzata con Leica, questo smartphone è pronto per catturare immagini professionali in qualsiasi scenario. La fotocamera principale da 50MP garantisce una qualità d'immagine eccezionale, mentre l'obiettivo ultra-grandangolare offre un ampio campo visivo di 120° per catturare paesaggi mozzafiato. Ma le sorprese non finiscono qui. Il display AMOLED piatto da 6,36" con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione di 2400x1800 offre un'esperienza visiva straordinaria.

Grazie al nuovo materiale E6, le immagini sono più luminose e i colori più precisi, il tutto con un consumo energetico ridotto. L'estetica di Xiaomi 13 è altrettanto impressionante. Con uno spessore di soli 7,98 mm e un peso di 189 g, questo dispositivo è incredibilmente leggero e sottile. Inoltre, è resistente all'acqua e alla polvere secondo lo standard IP68, garantendo robustezza e durata. In conclusione, Xiaomi 13 è la scelta perfetta per chi cerca uno smartphone che unisca prestazioni fotografiche eccezionali, un display straordinario e un design elegante e resistente. È il dispositivo ideale per chi desidera un'esperienza visiva coinvolgente e immagini di qualità professionale in qualsiasi situazione.

In occasione della Festa delle Offerte Prime lo Xiaomi 13 viene messo in sconto su Amazon del 27% per un prezzo finale di 869,99€.