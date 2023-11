CALA A PICCO il prezzo di Oppo Reno 10: 120€ RISPARMIATI, Amazon impazzisce

Oppo è particolarmente riconosciuta per l'innovazione nelle tecnologie di fotocamere per smartphone e per la sua attenzione al design, offrendo prodotti che spesso combinano prestazioni di alto livello con un'estetica di qualità. Oggi su Amazon Oppo Reno 10 è in sconto del 24% per un prezzo finale di 379,99€.

Amazon e Oppo lanciano lo sconto sul Reno 10

L'OPPO Reno 10 5G è un dispositivo all'avanguardia, progettato per offrire un'esperienza di comunicazione e intrattenimento senza precedenti. Dotato della tecnologia 5G, garantisce connessioni ultra-rapide su tutti i vettori wireless. Il sistema operativo Android 13.0 offre una piattaforma versatile e personalizzabile, consentendo agli utenti di sfruttare al massimo le potenzialità del dispositivo. Con una generosa capacità di memoria di 256 GB, lo spazio non sarà mai un problema. La connettività avanzata, tra cui Bluetooth, Wi-Fi, USB e NFC, consente una facile condivisione di dati e la connessione a dispositivi esterni. Il design elegante in Ice Blue ospita uno schermo da 6,7 pollici con tecnologia 120HZ AMOLED FHD+, che offre una riproduzione dei colori sorprendente con oltre 1.07 miliardi di colori. La protezione visiva integrata assicura un'esperienza visiva confortevole. La fotocamera di alta qualità è un punto forte del Reno 10 5G, con una fotocamera principale AI da 64 MP, accompagnata da una fotocamera 32 MP Sony IMX709 e un obiettivo grandangolare da 8 MP Sony IMX355. La fotocamera frontale da 32 MP Sony IMX709 cattura selfie dettagliati. La batteria 5000mAh garantisce un'esperienza duratura, supportata dalla ricarica rapida SUPERVOOC67W. Il sensore di impronte digitali sotto lo schermo assicura uno sblocco sicuro e conveniente. Acquista Oppo Reno 10 risparmiando 120€ su Amazon! Su Amazon oggi è presente uno sconto del 24% sull'Oppo Reno 10 per un prezzo finale di 379,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.