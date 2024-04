CALA A PICCO il prezzo di OnePlus 12R: offerta top su Amazon

OnePlus è un'azienda nota per la produzione di smartphone molto potenti e capaci di svolgere tutte le loro funzioni con grande velocità e oggi, su Amazon, il 12R proprio di casa OnePlus è scontato del 10% e venduto a 629,99€.

OnePlus 12R in sconto del 10%: affari su Amazon

Il OnePlus 12R si presenta come un dispositivo all'avanguardia, integrando le più recenti tecnologie per offrire un'esperienza utente senza compromessi. Al suo interno, batte il cuore del Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da una configurazione di memoria massima di 16 GB e una grafica di nuova generazione abilitata per il ray-tracing. La RAM-Vita ottimizza in modo intelligente le applicazioni utilizzate frequentemente, garantendo una maggiore stabilità e una riattivazione istantanea.

La batteria da 5500 mAh del OnePlus 12R è potenziata dalla Ricarica SUPERVOOC a 100 W, che consente di raggiungere dallo 0 al 100% in soli 26 minuti. La tecnologia Battery Health Engine e Charge De-aging garantisce prestazioni ottimali della batteria, mantenendo automaticamente le velocità di ricarica per una maggiore durata nel tempo.

Il dispositivo vanta un display AMOLED Super Fluid da 6,78" con tecnologia LTPO avanzata, che regola dinamicamente la frequenza da 1Hz a 120Hz per un'esperienza visiva impeccabile. Con Dolby Vision HDR, colore a 10 bit e supporto di riproduzione HDR10+, offre un'esperienza cinematografica con una qualità delle immagini ultra vivida.

Il sistema operativo OxygenOS 14 assicura un'esperienza utente più veloce, fluida e senza oneri. Grazie al suo Aquamorphic Design, l'interfaccia visiva è semplificata, mentre la stabilità del core di nuova generazione e una maggiore affidabilità garantiscono un'esperienza fluida e senza intoppi.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 10% sul OnePlus 12R che viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 629,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.