CALA A PICCO il prezzo di iPhone 14: OFFERTISSIMA

Dopo il rilascio dei nuovi modelli di iPhone della serie 15, è tempo di sconti sui precedenti modelli. Oggi su Amazon è possibile sfruttare uno sconto del 13% su iPhone 14 per un prezzo d'acquisto finale di 849€, con ben 130€ risparmiati.

Approfitta dello sconto su iPhone 14 di Amazon

L'iPhone 14 è un dispositivo eccezionale che combina potenza, eleganza e innovazione. Equipaggiato con il sistema operativo iOS 16, questo smartphone è pronto a stupirti in ogni aspetto. Il display Super Retina XDR da 6,7 pollici offre una straordinaria esperienza visiva, con colori vibranti e dettagli nitidi. La batteria di lunga durata ti consentirà di godere fino a 26 ore di riproduzione video, garantendo una giornata di utilizzo senza preoccupazioni.

La robustezza dell'iPhone 14 è impressionante grazie alla tecnologia Ceramic Shield e alla resistenza all'acqua. Questo dispositivo è progettato per resistere alle sfide quotidiane. Il cuore di questo iPhone è il chip A15 Bionic con GPU a 5 core, che offre prestazioni fulminee e connettività 5G ultrarapida, garantendo una navigazione fluida e download rapidi.

La fotocamera avanzata cattura scatti eccezionali in qualsiasi condizione di luce, e le nuove modalità, come la Modalità Azione per riprese stabili e la Modalità Cinema con Dolby Vision 4K a 30 fps, ti consentono di creare contenuti mozzafiato.

L'iPhone 14 è il dispositivo perfetto per chi cerca il massimo in termini di prestazioni, design e funzionalità. Con la capacità di memoria di 128 GB e il colore elegante "Mezzanotte", è un compagno affidabile e sofisticato in qualsiasi situazione.

L'offerta di Amazon sull'iPhone 14 prevede uno sconto del 13% per un risparmio di 130€ e un costo finale di 849€.

