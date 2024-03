CALA A PICCO il prezzo dello Xiaomi Redmi 12 con la Festa delle Offerte di Primavera

Xiaomi riesce sempre ad offrire dei prodotti dall'ottimo prodotto qualità-prezzo e in particolar modo, se i prodotti vengono scontati, il costo finale risulta essere sempre di più un best buy e oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 40% sullo Xiaomi Redmi 12 per un costo totale di 129€.

Scontatissimo lo Xiaomi Redmi 12 su Amazon

Lo Xiaomi Redmi 12 offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Dotato di un design elegante e moderno, questo dispositivo vanta un display AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120Hz, garantendo un'esperienza visiva fluida e coinvolgente.

Alimentato dal potente processore Snapdragon 695, il Redmi 12 assicura prestazioni fluide e affidabili per tutte le attività quotidiane, dal multitasking al gaming. La presenza di una memoria RAM da 4GB garantisce un multitasking efficiente, mentre la memoria interna da 128GB offre ampio spazio per archiviare foto, video, musica e app senza preoccupazioni di spazio.

La fotocamera del Redmi 12 non delude, con un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolo da 8MP e un sensore di profondità da 2MP per catturare ogni momento con dettagli straordinari. La fotocamera anteriore da 13MP consente selfie di alta qualità, mentre entrambe le fotocamere supportano la registrazione video in alta risoluzione.

Con una batteria da 5.000 mAh, il Redmi 12 offre un'autonomia eccezionale, consentendo fino a due giorni di utilizzo moderato. La ricarica rapida da 33W consente di ricaricare il dispositivo in modo rapido e sicuro, garantendo che sia sempre pronto all'uso quando ne hai bisogno. Dotato di Android 13 con interfaccia MIUI 13 di Xiaomi, il Redmi 12 offre una serie di funzionalità avanzate e opzioni di personalizzazione.

Su Amazon, oggi, per la Festa delle Offerte di Primavera, è presente un maxi sconto del 40% sullo Xiaomi Redmi 12 che viene venduto a 129€.

