CALA A PICCO il prezzo delle cuffie bluetooth Google Pixel Buds: 16% DI SCONTO

Google Pixel, nel corso degli anni, dopo la realizzazione di diversi smartphone, è diventato un vero e proprio brand che spazia dai telefoni agli smartwatch, passando per le cuffie e oggi, su Amazon, le Pixel Buds sono in sconto del 16% per un prezzo finale di 79€.

Cuffie Google Pixel Buds sotto gli 80€

Le cuffie Pixel Buds A-Series di Google si presentano come auricolari in-ear senza fili che offrono un'esperienza audio eccezionale, avvolti in un elegante colore verde oliva. La loro tecnologia di connettività Bluetooth e il design sweatproof li rendono ideali per un utilizzo attivo. Dotati di altoparlanti con driver dinamici da 12 mm, questi auricolari wireless offrono un audio di altissima qualità, garantendo un suono ricco e avvolgente. La funzionalità Suono Adattivo regola automaticamente il volume delle cuffie in base all'ambiente circostante, assicurando un'esperienza personalizzata e ottimizzata. I microfoni beamforming integrati focalizzano la tua voce durante le chiamate, assicurando una nitidezza audio eccezionale ovunque tu sia. Inoltre, l'assistente vocale Hey Google è facilmente accessibile, consentendo di ascoltare musica, controllare il meteo o ricevere notifiche semplicemente pronunciando il comando. Il design ergonomico degli auricolari, gli inserti in tre taglie e l'arco stabilizzatore assicurano una vestibilità sicura e confortevole, creando un delicato sigillo per isolare il suono e garantire un'esperienza d'ascolto straordinaria. La batteria a lunga durata è un punto di forza, offrendo fino a 5 ore di ascolto (o 2 ore e mezza di chiamata) con una singola ricarica, e fino a 24 ore di ascolto quando utilizzati insieme alla custodia con funzione di ricarica. Acquista le cuffie Google Pixel Buds a 79€ su Amazon Amazon, oggi, applica uno sconto del 16% sulle Cuffie bluetooth Google Pixel Buds per un costo totale e completo di 79€. Approfittane subito e non lasciarti scappare questa opportunità!

