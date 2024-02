CALA A PICCO IL PREZZO dell'Apple Watch SE: sconto competitivo su Amazon

I prodotti Apple, come risaputo, non sono soliti ad andare in sconto e dunque, nel momento in cui viene applicato uno sconto interessante è molto utile segnalarlo: l'Apple Watch SE viene venduto al 16% per un prezzo totale di 269€.

Offerta super interessante: Apple Watch SE a soli 269€!

L'Apple Watch SE offre tutto l'essenziale per motivarti a mantenerti in forma, rimanere connesso, monitorare la tua salute e chiamare aiuto in caso di emergenza. Con la Raccolta smart hai accesso a più informazioni in un solo sguardo. Le funzioni per la salute e la sicurezza includono il "Rilevamento cadute", il "Rilevamento incidenti" e la possibilità di effettuare chiamate di emergenza tramite SOS. Ricevi notifiche se il tuo battito cardiaco è irregolare o se la frequenza è al di fuori dei limiti normali. L'Apple Watch SE è semplicemente compatibile con i dispositivi e servizi Apple. Con la sua resistenza all'acqua fino a 50 metri e una varietà di colori di cassa e cinturini disponibili, l'Apple Watch SE è sia swimproof che stiloso, offrendo una combinazione di funzionalità e design che si adatta al tuo stile di vita. Personalizzabile con una vasta gamma di cinturini e quadranti, puoi facilmente cambiare l'aspetto del tuo orologio per adattarlo al tuo umore o al momento. Inoltre, l'Apple Watch SE si rivela un grande compagno di fitness, con l'app Allenamento che ti segue in una varietà di sport e ti fornisce informazioni dettagliate sulle tue prestazioni. Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte - M/L. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti 269 € 319€ 16% Vedi l'offerta Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 16% sull'Apple Watch SE che viene venduto al costo finale e totale di 269€. Approfittane subito senza pensarci!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.