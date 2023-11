Cala a picco il prezzo della Soundbar Samsung: qualità top a meno di 100€

Una soundbar è un dispositivo audio progettato per migliorare la qualità sonora di un sistema home theater o di una TV. Oggi, su Amazon, la Soundbar di Samsung è in sconto del 15% per un prezzo totale e completo di 95€.

Amazon lancia la promozione sulla Soundbar di casa Samsung

La Soundbar Samsung Serie C offre un'esperienza audio di alta qualità con un design elegante e pratico. Dotata di quattro speaker, questa soundbar è progettata per creare un suono avvolgente e coinvolgente, portando l'esperienza a un livello superiore. La compatibilità con il telecomando della TV Samsung semplifica la gestione della potenza e del volume direttamente dal telecomando della tua TV, garantendo un controllo unificato e pratico. Il collegamento wireless tramite Bluetooth tra la soundbar e la TV aggiunge flessibilità alla configurazione, eliminando i fastidi dei cavi e offrendo una connessione senza sforzo. L'audio a 2 canali con woofer integrato assicura un suono vibrante con bassi ricchi e profondi, ottimizzando l'esperienza sonora durante la visione di film, programmi TV o ascolto di musica. La tecnologia Surround Sound Expansion calibra l'audio in base allo spazio, estendendo l'area di ascolto lateralmente e verticalmente per un coinvolgimento totale. Funzionalità aggiuntive come Tap Sound permettono la trasmissione semplice della musica dai dispositivi mobili con un tocco, mentre la Modalità Notte a prova di bambino regola automaticamente il volume e comprime i bassi per garantire un sonno tranquillo. La caratteristica Voice Enhance contribuisce a rendere le voci più chiare e i dialoghi più comprensibili, migliorando l'esperienza di ascolto. Acquista la Soundbar Samsung in promo su Amazon Su Amazon, oggi, è possibile acquistare la Soundbar Samsung in sconto del 15% e venduta a 95€.

