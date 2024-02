CALA A PICCO il prezzo del OnePlus Nord 2T: scontatissimo su Amazon

OnePlus è un'azienda molto nota per realizzare degli smartphone potenti e che assicurazione prestazioni veloci e fulminee. Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 14% sul OnePlus Nord2T che viene venduto al prezzo totale di 439,99€.

Sconto molto conveniente sul OnePlus Nord 2T

Il OnePlus Nord 2T offre una straordinaria esperienza utente con prestazioni avanzate e una fotocamera flagship che cattura ogni momento con dettagli nitidi e colori vibranti. Dotato di una fotocamera principale da 50 MP con Sony IMX766 e OIS, insieme a una fotocamera grandangolare da 8 MP e un obiettivo mono da 2 MP, questo smartphone garantisce scatti chiari e ricchi di colore, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Per i selfie impeccabili, il Nord 2T presenta una fotocamera anteriore da 32 MP, con un algoritmo di deblurring con AI che assicura immagini nitide anche in movimento.

Il display AMOLED da 6,43" a 90 Hz FHD+ offre un'esperienza visiva incredibilmente fluida e supporta HDR10+, per un'immersione totale nelle tue maratone di streaming su piattaforme come Amazon Prime, Hulu e YouTube. Con la ricarica SUPERVOOC a 80 W, il Nord 2T supera qualsiasi altro telefono Nord in termini di velocità.

Una batteria da 4500 mAh si ricarica completamente in soli 15 minuti, garantendo un giorno intero di utilizzo con un aumento della velocità di carica del 120% rispetto al suo predecessore. Il chipset MediaTek Dimensity 1300 predisposto per il 5G potenzia ogni aspetto del dispositivo, dalla grafica dei videogiochi alla velocità delle app, grazie al nuovo HyperEngine 5.0 di MediaTek.

Oggi, su Amazon, è possibile risparmiare sul OnePlus Nord 2T che viene scontato del 14% e venduto al prezzo finale di 439,99€. Approfittane ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.