CALA A PICCO il prezzo del Motorola moto g32: MEGA OFFERTA su Amazon

Motorola è un'azienda multinazionale di telecomunicazioni con una lunga storia di innovazione nel settore delle comunicazioni. Oggi Amazon applica un mega sconto sul Motorola moto g32: 41% e prezzo finale di 106,99€.

Il Motorola moto g32 è in maxi offerta su Amazon

Il Motorola moto g32 4/64 GB è uno smartphone che offre prestazioni e funzionalità eccezionali in un elegante design Dove Grey. Questo dispositivo è dotato di un ampio schermo da 6,5 pollici con tecnologia Full HD+ e refresh rate di 90Hz, che assicura una visione fluida e colori vividi, mentre lo stereo speaker Dolby Atmos offre un'esperienza audio cristallina, quasi da cinema.

Una delle caratteristiche distintive di questo smartphone è la tripla fotocamera da 50 MP, che ti consente di catturare dettagli straordinari da vicino e da lontano. Con l'aggiunta di un obiettivo ultra-grandangolare, puoi scattare foto perfette in qualsiasi condizione di luce e da qualsiasi angolazione. Questa fotocamera offre versatilità e qualità per soddisfare le tue esigenze fotografiche.

La batteria da 5000 mAh garantisce un utilizzo prolungato, potendo durare fino a due giorni con la ricarica rapida Turbo Power da 10W. Questo significa meno preoccupazioni riguardo alla durata della batteria e più tempo per utilizzare il telefono senza interruzioni.

La memoria di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB, offre ampio spazio per archiviare foto, film, musica, app e giochi. Con Android 12.0 come sistema operativo, questo smartphone Motorola è all'avanguardia in termini di prestazioni e funzionalità. È la scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e potente con una grande capacità di archiviazione e una fotocamera versatile.

Amazon applica un maxi sconto sul Motorola moto g32: 41% di sconto per un prezzo d'acquisto finale pari a 106,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.