CALA A PICCO IL COSTO dell'Oppo A98: offerta da Best Buy

Oppo è un'azienda che nel corso degli anni, grazie a degli ottimi dispositivi e a dei prezzi accessibili, ha saputo guadagnarsi la fiducia dell'utenza e oggi, su eBay, è presente uno regalo per tutti i suoi utenti: l'Oppo A98 è scontato del 25% e venduto a 247,50€.

Maxi sconto del 25% sull'Oppo A98 su eBay

L'Oppo A98 offre prestazioni all'avanguardia e una fotocamera avanzata per catturare ogni momento con nitidezza e dettaglio. Dotato di una AI Tripla fotocamera posteriore da 64+2+2MP, ti consente di scattare foto sorprendenti in ogni situazione, mentre la fotocamera selfie da 32MP assicura selfie perfetti.

Il display da 6.72" con tecnologia LDC FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz offre un'esperienza visiva immersiva e fluida, ideale per gaming, streaming e navigazione. Con una risoluzione di 2400 x 1080 Pixel e tecnologia LTPS, i colori sono vividi e i dettagli nitidi.

Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, l'Oppo A98 garantisce prestazioni elevate e una connettività veloce. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, hai ampio spazio per le tue app, foto e video.

Questo smartphone supporta Doppia SIM e offre una capacità della batteria di 5000mAh, che assicura una lunga durata durante un utilizzo intenso. Inoltre, è dotato di IPX4 per una maggiore resistenza agli schizzi d'acqua. Il sistema operativo Android 13 offre una piattaforma stabile e personalizzabile, mentre il design elegante e moderno in Blu Dreamy si distingue per il suo stile unico. Con un peso di soli 192g è comodo da tenere in mano e facile da trasportare.

Oggi, su eBay, è presente una maxi offerta con sconto del 25% sull'Oppo A98 che viene venduto al prezzo totale e finale di 247,50€.

