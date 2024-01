Caffè e cappuccini in un batter d'occhio con la Macchina Ariete in MEGA OFFERTA Amazon

La macchina manuale Ariete, caratterizzata da un design slim e compatto, si adatta perfettamente a tutte le cucine grazie alle sue forme compatte e alle dimensioni di soli 14 cm di larghezza. La sua struttura consente di riporla agevolmente in qualsiasi angolo della cucina. Con il dispositivo Maxi-Cappuccino e l'erogatore dell'acqua calda integrati, questa macchina offre la possibilità di preparare una vasta gamma di bevande.

Il controllo professionale è reso possibile grazie al manometro, che consente di monitorare i parametri chiave come la quantità di caffè, la pressione del caffè e la temperatura dell'acqua. Questa caratteristica garantisce che ogni tazza di caffè sia preparata secondo le preferenze individuali dell'utente.

La macchina è progettata per adattarsi alle preferenze di ciascun utente, poiché è compatibile con cialde ESE e caffè in polvere. Inoltre, offre la flessibilità di regolare l'altezza del caffè e del raccogli gocce per adattarsi a diverse dimensioni di tazze.

Per garantire la sicurezza, la macchina dispone di un sistema di spegnimento automatico dopo 25 minuti, un sistema anti-goccia per evitare eventuali sbavature e una spia per la pulizia, semplificando così il mantenimento e la cura dell'apparecchio.

Oggi, Amazon pensa a coccolarti e lo fa mettendo in sconto la macchina per il caffè e cappuccino di Ariete del 27%: prezzo finale 149€. Non lasciartela scappare!