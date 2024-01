Caffè dal gusto intenso con la Macchina Bialetti Gioia al 23% DI SCONTO: OFFERTISSIMA

La Macchina per caffè espresso Bialetti è il complemento ideale per chi desidera gustare l'autentico espresso italiano comodamente a casa. Con un design elegante e compatto e un vivace colore rosso, si integra perfettamente in ogni cucina, offrendo un'esperienza di caffè raffinata.

Questa caffettiera espresso è dotata di una caratteristica speciale che la rende programmabile, consentendo la personalizzazione della quantità di caffè erogato in tazza grazie al Flow Meter. Con una potenza di 230 watt e un sistema di pompa da 20 bar, l'espresso prodotto è cremoso ed omogeneo, offrendo la stessa qualità di caffè che si trova nei bar italiani.

Nonostante le sue dimensioni super compatte, la macchina per caffè espresso Bialetti è sorprendentemente capiente, con un serbatoio da 0,5 litri e un cassettino che può contenere fino a 8 capsule. L'attenzione ai dettagli è evidente nelle linee eleganti del design e nel poggia tazza rimovibile, che aggiungono un tocco di raffinatezza.

La praticità si combina con l'estetica, rendendo questa macchina un complemento funzionale e stiloso per gli amanti del caffè. Va sottolineato che la macchina funziona esclusivamente con le capsule originali Bialetti, e l'acquisto include già 32 capsule, garantendo un'autentica esperienza di gusto italiano con ogni utilizzo.

