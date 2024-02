Caffè DA BARISTA a casa tua con la Macchina Cecotec Power Espresso a SOLI 80€

Un buon caffè è il primo passo per cominciare la giornata nel miglior modo possibile! Per questo motivo non perdere l'occasione di acquistare la Macchina per caffè Cecotec Power Espresso 20 Square Pro in offerta su Amazon a soli 80 euro con uno sconto del 19%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, con un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere il dispositivo domani stesso direttamente a casa. Un'occasione del genere è più unica che rara, coglila al volo!

Macchina per caffè Cecotec Power Espresso 20 Square Pro: tutte le funzionalità

La Macchina per caffè Cecotec Power Espresso 20 Square Pro garantisce massima cremosità e massimo sapore al tuo caffè ogni volta che vuoi.

Grazie alla potenza massima di 1450 W è possibile preparare tutti i tipi di caffè senza lunghe attese. Inoltre, il sistema di riscaldamento rapido Thermoblock garantisce che la temperatura rimanga nel suo intervallo ottimale per ottenere il miglior caffè, mentre una potente pompa a pressione con tecnologia Force Aroma da 20 bar offre la migliore crema e il massimo aroma.

È dotata di un serbatoio dalla capacità di 1 litro che è possibile rimuovere per pulirlo facilmente. In più ha un braccio portafiltro con doppia uscita e due filtri per preparare fino a due caffè contemporaneamente, mentre il vassoio in acciaio inossidabile consente di mantenere calde le bevande.

Per non farsi mancare niente, la macchina disponde anche di ugello di schiumatura che testurizza il latte e produce caffè schiumosi in modo rapido e semplice. Allo stesso modo, ti permette di avere a disposizione acqua calda ogni volta che ne ha bisogno e preparare i tuoi migliori infusi.

Oggi la Macchina per caffè Cecotec Power Espresso 20 Square Pro è in offerta su Amazon a soli 80 euro con uno sconto del 19%. Preparati a gustare un caffè come al bar ogni volta che vuoi direttamente a cas tua!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.