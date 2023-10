CADE IL PREZZO del Samsung A54: OFFERTONA!

La produzione di smartphone da parte di Samsung è un processo complesso che coinvolge diverse fasi. Iniziano con la progettazione del dispositivo, definendo le specifiche hardware e software, il design estetico e lo sviluppo del software. Successivamente, Samsung produce molti dei componenti chiave internamente o in collaborazione con fornitori specializzati, come display, processori e fotocamere. Il risultato è sempre strabiliante. Oggi Amazon mette in sconto il Samsung A54 del 29% per un prezzo finale di 324,00€.

Mega sconto di Amazon sul Samsung A54

Il Samsung Galaxy A54 è uno smartphone dal design elegante, con una finitura lucida in vetro, una fotocamera migliorata e colori alla moda che lo rendono davvero fantastico. Su questo smartphone è presente Android, un sistema operativo molto popolare che offre un'ampia gamma di app e funzionalità. Il Galaxy A54 è dotato di un processore octa-core con una velocità di clock di 2,4 GHz, il che significa che è abbastanza potente per eseguire molte attività diverse senza problemi. Ha anche una generosa memoria interna da 128 GB e puoi espanderla ulteriormente utilizzando una scheda di memoria Micro-SD fino a 1000 GB, quindi hai un sacco di spazio per foto, video e app.

Il telefono ha un grande schermo da 6,4 pollici con tecnologia Super AMOLED, che offre colori vivaci e una visualizzazione chiara. Puoi toccare lo schermo per interagire con il telefono grazie al touchscreen. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 50 megapixel, il che significa che puoi scattare foto di alta qualità, mentre la fotocamera frontale da 32 megapixel è perfetta per selfie nitidi. Il telefono offre anche il riconoscimento facciale e un sensore di impronte digitali per la sicurezza.

L'offerta di Amazon sul Samsung A54 prevede uno sconto del 29% ed un vantaggioso prezzo finale di 324,00€.

