CapCut for Business: il video editing facile anche per le aziende

CapCut è una delle più celebri app di videoediting, conosciuta soprattutto per la sua semplicità di utilizzo, per la vasta scelta di effetti e filtri AI, ma anche per l’integrazione con TikTok (le due app fanno capo alla stessa società). La società cinese ByteDance ha deciso adesso di fare un passo avanti e lanciare CapCut for Business, ovvero la nuova versione dell’app dedicata esclusivamente alle aziende. In particolare, si tratta di un’estensione di CapCut, che offre strumenti per semplificare il lavoro degli inserzionisti e degli esperti di marketing, per creare annunci e contenuti video brandizzati.

CapCut for Business: un nuovo modo di creare annunci e video brandizzati

I nuovi strumenti di CapCut for Business cambieranno per sempre il modo di creare annunci. Come riportato sul sito ufficiale dell’azienda, tra i principali strumenti vi sono gli script pubblicitari. Si tratta di una funzione già disponibile su TikTok, capace di generare script pubblicitari grazie all’intelligenza artificiale, mappando i concetti video in base alle richieste dell’utente. CapCut permetterà inoltre l’utilizzo illimitato di migliaia di modelli aziendali con licenza commerciale, da usare per qualsiasi annuncio o contenuto brandizzato. Inoltre, sarà presente uno strumento che converte istantaneamente l’URL di un prodotto o di una pagina di destinazione in video pubblicitari. Infine, non mancheranno i personaggi generati dall’AI (in stile Meta AI), che aiuteranno gli inserzionisti nella creazione dei video. L’app migliorerà anche il lavoro collaborativo con il team e grazie ai modelli AI. Infine, sarà possibile effettuare prove virtuali di prodotti (ad esempio abiti) e generare foto per mostrare i risultati.

CapCut for Business offre diversi vantaggi per gli inserzionisti. Ha un’interfaccia user-friendly, con funzionalità intuitive (non è necessaria alcuna competenza nell’editing video). La piattaforma può anche essere utilizzata da aziende con budget limitato. Offre poi strumenti di modifica rapida e modelli aziendali predefiniti, per lavorare in modo più rapido. Infine, è uno strumento multipiattaforma e può assistere l’utente in ogni fase del processo di creazione del contenuto, dall’ideazione, alla consegna del prodotto. Tutti i tool dell’app sono già disponibili in tutte le versioni della piattaforma (browser, desktop e mobile).