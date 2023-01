Buono spesa da 100 euro: scopri come riceverlo con Vodafone

La nuova offerta Vodafone per l'attivazione di una Rete Fissa è molto interessante perché permette di accedere subito ad un buono spesa da 100 euro da spendere nei migliori supermercati italiani.

Tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina ufficiale, scegliere l'offerta che fa per te e, una volta che la linea sarà attiva, riceverai subito il tuo buono spesa via email da spendere come vuoi.

Buono Spesa da 100 euro con Vodafone: come funziona

Come detto, per ricevere il Buono Spesa da 100 euro con Vodafone è necessario acquistare una linea di Rete Fissa Vodafone direttamente online dalla pagina ufficiale. Poi, al momento dell'attivazione della linea, riceverai una email con tutte le istruzioni del caso per richiedere il buono da riscattare sul sito Epipoli e da spendere in un punto vendita tra i principali supermercati italiani.

Sono ormai le ultime ore per usufruire della promozione: la migliore esperienza di acquisto per i nuovi clienti prevede un'offerta da 27,90 euro al mese con Internet senza limiti, il modem con WiFi Optimizer per un'esperienza di connessione superiore, chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali e, appunto, il buono spesa da 100 euro da riscattare sul sito Epipoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.